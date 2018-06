Die 47-Jährige wollte trotz Nachrangs aus einer Ausfahrt in die B1 in Bergland (Bezirk Melk) einbiegen. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sie ums Leben kam und ihre Mutter lebensgefährlich verletzt wurde.

Für die Lenkerin kam jede Hilfe zu spät, ihre Mutter wurde lebensgefährlich verletzt © FF Kemmelbach

Tragischer Unfall Freitagabend in Bergland (Bezirk Melk) in Niederösterreich: Eine 47-jährige Frau aus dem Bezirk Liezen - sie ist gebürtige Niederösterreicherin und hat dort noch einen Nebenwohnsitz - wollte kurz vor 18 Uhr mit dem Auto von einer Lagerhaus-Ausfahrt in die B1 einbiegen. Sie hatte Nachrang, dürfte aber den herannahenden Pkw zu spät gesehen haben ...

Der 61-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Melk, der auf der Bundesstraße unterwegs war, stieg voll auf die Bremse. Zu spät, er konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern: Sein Wagen krachte auf der Fahrerseite in das Auto der Steirerin, diese erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Ihre Mutter (77) aus dem Bezirk Melk, die auf dem Beifahrersitz saß, wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungshubschrauber C15 in das Krankenhaus St. Pölten geflogen.

Die B1 war im Unfallbereich eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt.

