Nach Wolfsrissen im Pongau und vermuteten in Oberösterreich und in Wald/Schoberpass gibt es für Liezen noch keine Entwarnung.

Seit Ende April sorgt ein Wolf, der nachweislich im Pongau Schafe gerissen hat, nun schon für Aufregung © Fotolia/byrdyak

Nach rund 20 Rissen im Salzburger Pongau, von denen mehrere schon einem Wolf zugeordnet werden konnten, und noch nicht bestätigten unter anderem in Wald am Schoberpass, könnte man meinen – so es wirklich in allen Fällen ein Wolf gewesen sein sollte – der Vierbeiner sei vorbeigezogen und der Bezirk Liezen somit aus dem Schneider. Das kann der Wolfsbeauftragte Georg Rauer von der Veterinärmedizinischen Universität Wien jedoch nicht bestätigen: „Man kann die Zugrichtung nicht vorhersagen, es ist durchaus möglich, dass er einen Bogen macht und wieder zurückkommt.“

Was die Funde von toten Schafen in Wald am Schoberpass betrifft, ist der Experte übrigens skeptisch. „Ausgesehen hat es nicht nach typischen Wolfsrissen, aber wir haben ja die DNA und die wird uns dann Auskunft geben“, meint Rauer. In Zusammenhang mit den letzten Vorfällen wurde auch die Sorge um Kinder laut. „Das ist schon zuviel der Vorsicht“, sagt Rauer. „Das Risiko eines Angriffs geht statistisch gesehen gegen Null. Ich verstehe aber die Bedenken, die die Bevölkerung hat, wenn man sich vor Augen führt, wie Hunde schon oft agieren. Und bei Angst hilft einem die Statistik auch nicht.“

Dass sich ein Wolf in die Nähe von Siedlungen wagt, sei nicht ungewöhnlich, „es geht immer um die Frage, wann es passiert. Nachts wird es eher vorkommen als tagsüber, bei Regen und Nebel eher als bei klarem Himmel. Es spielt auch die Gewohnheit mit, Rehe und Hirsche etwa sind auch scheue Tiere und kommen trotzdem in die Nähe des Menschen.“ Prinzipiell seien die Wölfe, die sich in Europa bewegen, „aber nicht so gestrickt“.

Die Meinung des Wolfsbeauftragten teilt auch Bezirksjägermeister Hans Trinker. „Auch ich verstehe die Bedenken der Menschen zu gewissen Teilen“, sagt er, „Hysterie oder Panik braucht jetzt aber nicht entstehen.“ Trotzdem müsse man auf das hinweisen, was noch kommen könnte. „Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sich der Wolf bei uns ausbreitet und auch Rudel bildet“, meint Trinker, der nicht nur Jäger, sondern auch Landwirt ist.

Wie die Bauern habe auch die Jägerschaft „keine Freude mit dem Wolf. Wir befürchten, dass durch seine Anwesenheit Unruhe beim Wild entsteht und daraus auch Schäden resultieren“, sagt Trinker. Deswegen spreche man sich ebenfalls für eine Bejagung beziehungsweise Regulierung aus.