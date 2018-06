Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ein 30-jähriger Motorradfahrer kam in der Weststeiermark zu Sturz und wurde schwer verletzt. Schwere Motorradfälle haben sich zu Fronleichnam auch am Hengstpass, bei Mariazell, im Gesäuse und im Murtal ereignet.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Stallhofen stürzte ein Motorradfahrer in den Bach © FF Stallhofen

Ein 30-jähriger Grazer ist am Donnerstag gegen 12.30 Uhr bei Stallhofen (Bezirk Voitsberg) auf der St. Bartholomä-Straße L316 mit seinem Motorrad in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und in ein Bachbett gestürzt. Laut Polizei erlitt der Mann schwere Verletzungen.