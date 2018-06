Matthias Walkner (31) hat heuer schon die Rallye Dakar in Südamerika auf seinem Motorrad gewonnen. An diesem Wochenende startet er beim Prolog am Erzberg. Wir sprachen mit ihm über den Sport, das Training und Auszeiten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Matthias Walkner fährt beim heurigen Erzbergrodeo den Prolog. © KK

Sie haben in diesem Jahr die Motorrad-Gesamtwertung der Rallye Dakar, die zum zehnten Mal in Folge in Südamerika gefahren wurde, als erster Österreicher gewonnen. Letzte Woche sind Sie am Erzberg gegen Raimund Baumschlager auf den Etagen des Erzbergs um die Wette gefahren, Motorrad gegen Auto. Was ist der Erzberg für Sie?

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.