Mit dem Almauftrieb am Donnerstag (31. Mai) startet der Hauser Kaibling in den 11. Almsommer Bergschäfer Franz Secklener mit Hütehund übernimmt die Verantwortung für 800 Schafe.

Schaf-Almauftrieb am Hauser Kaiblng 2018 © (c) Martin Huber

„Der Hauser Kaibling hat mich in seinen Bann gezogen - nicht nur im Winter verbringe ich meine Zeit am liebsten auf den Pistenflächen des steirischen Skiberges, auch im Sommer freue ich mich schon wieder auf die netten Zusammentreffen mit Wanderern am Schafsinn-Rundweg oder bei einer gemütlichen Jause auf einer der geöffneten Sommerhütten“ so Franz Secklener. Der 64-jährige passionierte Bergschäfer aus Oberösterreich verbringt die zweite Sommersaison am Hauser Kaibling.

Die Verbundenheit zu den Schafen liegt nahe, war der erfahrene Schäfer doch ein Pionier in Sachen Schafhaltung und Direktvermarktung. Sogar einen Innovationspreis für einen der ersten Schafhaltungs-Betriebe mit Vollerwerb erhielt der aus Laakirchen in Oberösterreich stammende Schäfer.

Den Höhepunkt des Almsommers am Hauser Kaibling bildet wiederum das Steirische Almlammfest, das am 29. Juli bereits zum 11. Mal stattfindet. Programm-Höhepunkt ist die große Lindner-Traktorenausstellung. Ein lustiges Schaf-Rennen zum Mitwetten und Gewinnen, die Krönung der 7. Steirischen Wollkönigin, musikalische Unterhaltung mit den „Schoffeichtkoglposchern“ aus Wörschach, kulinarische Köstlichkeiten „rund ums Schaf“, der Einzug des Schäfers mit Hütehund und Herde und ein tolles Kinderprogramm machen diesen Tag zum Erlebnis für die ganze Familie.

Schafe hautnah erleben können Gäste auf dem Hauser Kaibling in verschiedenen Varianten. Unmittelbar neben der Bergstation beginnt der Schafsinn-Rundweg, der interessante Informationen rund um das Almlammprojekt und viele Abenteuer für die ganze Familie bietet. „Das Almlammprojekt wurde ursprünglich als EU-LEADER-Projekt gestartet und konnte sich ausgezeichnet entwickeln. Es vernetzt die Interessen von Kooperationspartnern aus verschiedenen Wirtschafts- und Lebensbereichen. Im Fokus steht ein qualitativ hochwertiges Produkt zu erzeugen – das Ennstal-Lamm. Gleichzeitig wird die Almlandschaft ökologisch gepflegt, die Artenvielfalt erhalten und ein Zuwachsen verhindert", erklärt Walter Schmiedhofer. Arthur Moser, Geschäftsführer der Hauser Kaibling Seilbahn, betont: „In puncto Pistenpflege leisten die Schafe Großartiges: Die Pistenflächen werden natürlich gedüngt und durch die Bewegung der Herde befestigt. Das verhindert Erosion, erspart den Einsatz schwerer Maschinen und schont die Umwelt.“