Umfrage auf Facebook © (c) pico - Fotolia (opicobello)

Mit einem Posting und einer Umfrage, an der bis gestern mehr als 600 Personen im sozialen Medium Facebook teilgenommen haben, sorgt die ÖVP Liezen-Weißenbach für Aufregung: „Thema Moschee in Liezen! Geplanter Ort: Admonterstraße, ehem. Fa. Tatschl. Ein islamischer Kindergarten wäre in Zukunft auch geplant! Österreichweit sind derzeit weitere 40-50 gleichartige Projekte geplant, eines davon in Liezen.“ Vor allem an den Antwortmöglichkeiten, wie die Facebook-Gemeinde zu einer Moschee steht, stößt sich so mancher Facebook-Nutzer. Die Antwortmöglichkeiten beschränken sich auf „Mir egal“ und „Moschee nein, Betrieb ja“. Gemeint ist damit die alternative Ansiedelung eines Gewerbebetriebs.

Zudem forderte die ÖVP Liezens Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner (SPÖ) zum sofortigen Handeln auf. Diese reagiert verschnupft. „Ich lasse mir nicht über Facebook etwas ausrichten“, sagt sie. „Außerdem ist an der Sache nichts dran. Es hat einzig und allein im Vorjahr einen Termin im Bauamt gegeben, wo man über Möglichkeiten gesprochen hat.“

Die Gerüchte über einen neuen Gebetsraum - derzeit ist ein Gebetsraum im Kulturhaus untergebracht - machen schon länger die Runde, auf Nachfrage beim betroffenen Verein „Dzemat Liezen“ weiß man von den Plänen, die die Volkspartei meint, nichts. „Es stimmt, wir sind auf der Suche nach einem neuen Gebetsraum, aber das ist finanziell derzeit nicht zu stemmen“, erklärt Sakib Zekan vom Verein. „Aber einen größeren Blödsinn als das mit dem Kindergarten habe ich noch nie gehört.“

Vonseiten der ÖVP ist man sich sicher, dass die Pläne kein Gerücht sind. „Unseren Informationen nach ist das wirklich sehr konkret.“ Und wie geht man mit der Kritik die Facebook-Umfrage betreffend um? „Uns war wichtig, dass die Öffentlichkeit informiert wird. Wir werden die Bürgermeisterin an ihren Worten messen.“

ÖVP-Bezirksparteiobmann Karl Lackner ist über das Posting der Ortspartei nicht sehr glücklich. „Religionsfreiheit ist ein hohes Gut, mit dem man sehr vorsichtig umgehen muss.“