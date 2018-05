Gerissenes Schaf in Wald am Schoberpass gefunden. Obwohl gar nicht feststeht, ob es ein Wolf war, schlagen ÖVP-Politiker Alarm. Landesrat Seitinger ist für ein Bejagen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rätselraten rund um gerissenes Schaf im Raum Leoben © LR Norbert Ortner

Ein gerissenes Juraschaf sorgt im Bezirk Leoben für Aufregung. Am Sonntag fand Landwirt Herbert Wohlmuther in der Melling in Wald am Schoberpass das tote Schaf auf seiner Wiese ganz in der Nähe seines Hofes. „So um 9.30 Uhr habe ich es entdeckt. Ich habe mir dann das Fernglas geholt, genauer geschaut und ein Tier gesehen, das wie ein Wolf ausgeschaut hat“, erzählt Wohlmuther. Für das Schaf sei schon „alles zu spät“ gewesen.