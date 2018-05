Der Künstler Peter Fölsner aus Admont begeisterte am Wochenende im Woferlstall in Bad Mitterndorf mit einem sehr besonderen Instrument.

Erst 2000 erfunden © Facebook

Das sogenannte Hang besteht aus zwei miteinander verklebten Halbkugelsegmenten aus Pang, einem gasnitrierten Stahlblech. Das Instrument wurde im Jahr 2000 von Felix Rohner und Sabina Schärer in Bern in der Schweiz erfunden und seit 2001 in verschiedenen Entwicklungsstufen ausschließlich von ihnen gebaut.

Die hohe Nachfrage nach dem Hang, die das Angebot bei Weitem überstieg, führte zur Produktion ähnlicher Instrumente durch andere Hersteller, die heute zumeist mit dem Oberbegriff Handpan bezeichnet werden. Peter Fölsner beherrscht das Instrument und spielte im Woferlstall in Bad Mitterndorf groß auf (Video: Alexandra Steinwidder).