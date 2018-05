Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Wjatscheslaw Hasenkampf ist einer der wenigen, die noch das Handwerk eines Diamantschleifers ausüben. Er war zu Gast in Leoben.

Der gebürtige Russe zaubert aus unberührten Rohdiamanten funkelnde Schmuckstücke © Isabella Jeitler

Aus dem härtesten Mineral der Welt zaubert Wjatscheslaw Hasenkampf (48) mit unglaublich viel Feingefühl und Geduld zauberhaft funkelnde Schmuckstücke, die so manches Herz höher schlagen lassen. Und das ganz Besondere an seinem seltenen Handwerk: Mit jedem Schliff kreiert er sein nächstes Unikat. Zwei Tage lang konnte man ihm nun in Leoben beim Juwelier Wieser über die Schulter schauen.