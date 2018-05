Facebook

Für einen Ungarn klickten die Handschellen (Sujet) © Ammentorp - Fotolia

Das nennt man gute Polizeikooperation: Nach einem Firmeneinbruch in Ardning im Juli des Vorjahres, bei dem hochwertiges Werkzeug gestohlen worden war, sitzt ein Verdächtiger aus Ungarn nun in Leoben in Haft. Er konnte in seinem Heimatland festgenommen werden.