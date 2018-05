Facebook

Spatenstiche in Liezen © Land Steiermark

Startschuss für zwei Sanierungsprojekte in Liezen. „Neben Fahrbahnsanierungen erfolgt auf der B 138, der Pyhrnpassstraße, eine Straßenumlegung, auf der L 740, der Lassingerstraße, wird zusätzlich ein ein Kilometer langer Geh- und Radweg neu gebaut. Mit beiden Maßnahmen, die in Summe 2,3 Millionen Euro kosten und an der sich die Stadt Liezen mit insgesamt 350.000 Euro beteiligt, wird die Verkehrssicherheit massiv erhöht“, so Verkehrslandesrat Anton Lang.