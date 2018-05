Ein Lenker rammte beim Einbiegen in die Bundesstraße bei Wörschach-Ost ein zweites Auto. Die Ennstalbundesstraße musste vorübergehend total gesperrt werden. Wenig später hat sich auch in Gröbming ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Zwei Hubschrauber waren im Einsatz © FF Wörschach

Ein Verkehrsunfall hat am Samstag auf der B320, der Ennstalbundesstraße, vier Verletzte gefordert. Ein Lenker wollte gegen 13.45 Uhr bei Wörschach auf die Straße einbiegen und krachte in ein anderes Auto. Ein dritter Wagen fuhr auf die beiden Fahrzeuge auf. Dabei wurden zwei Personen schwer und zwei leicht verletzt. Die Straße musste laut Polizei in beide Richtungen gesperrt werden.

Vor Ort waren gleich zwei Rettunghubschrauber: Der C15 flog einen Schwerverletzten ins Krankenhaus Amstetten, der C14 eine Schwerverletzte nach Schladming.

Außerdem waren zwei Feuerwehren - Wörschach mit zwölf Mann und Stainach -, die Polizei und die Rettung mit mehreren Fahrzeugn im Einsatz.

Nach dem Zusammenstoß bildete sich ein Stau, wobei es zu einem Auffahrunfall gekommen ist, bei dem aber niemand zu Schaden kam.

Wörschach: Unfall auf der B320

Motorradfahrer schwer verletzt

Ein zweiter schwerer Verkehrsunfall hat sich wenig später ebenfalls auf der B320 bei Gröbming ereignet: Hier kollidierte ein Motorradfahrer (20) bei der Umfahrung mit einem Pkw. Die Lenkerin, eine 26-Jährige Oberösterreicherin, dürfte den Motorradlenker übersehen haben. Durch die Kollision geriet der 20-Jährige - ein im Bezirk Liezen wohnender Bosnier - mit seinem Motorrad auf das Bankett und prallte gegen die Böschung. Hier kam das Motorrad nach 50 Metern zum Stillstand, er selbst kam erst nach weiteren 30 Metern bei einem Brückenpfeiler zu liegen. Er wurde nach der Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber C14 in das LKH Graz eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen ist erheblicher Sachschaden entstanden. Die B320 war während der Bergungsarbeiten einspurig befahrbar.

Eingesetzt waren die FF Gröbming mit vier Fahrzeugen und 17 Mann, Polizei, Rotes Kreuz, Rettungshubschrauber, Straßenmeisterei und ein Abschleppdienst.

Foto © FF Gröbming