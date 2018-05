Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Für den guten Zweck wird am 8. Juni in St. Margarethen bei Knittelfeld beim Sommernachtslauf gesportelt.

600 Läufer standen 2017 am Start © kk

Zum fünften Mal findet heuer der Sommernachtslauf in St. Margarethen bei Knittelfeld statt – eine Benefizveranstaltung, an der vom Kleinkind bis zum Profisportler jeder teilnehmen kann. Der Reinerlös des Laufs geht heuer an hilfsbedürftige Familien aus der Region. Im Vorjahr sammelten rund 600 Läufer 2500 Euro, unterstützt wurden unter anderem ein Tierheim und ein Kindergarten.