Nach dramatischer Unwetterkatastrophe 2017 wird das Berghaus in der Walchen wieder aufgebaut. Am 15. August soll eröffnet werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das schwer beschädigte Berghaus im August 2017 © APA/BMLVS/Wolfgang Grebien

Das Foto geht noch immer unter die Haut: Vom Berghaus in der Walchen (Öblarn) fehlt die komplette Seitenfront – wie bei einem Puppenhaus stehen Stockbett und Kasten, Tisch und Eckbank frei im Raum, zum Greifen nah. Und direkt vor dem schwer beschädigten Alpenvereinshaus rauscht der Bach vorbei.



Neun Monate ist es her, dass an jenem Unwetterwochenende Anfang August das Berghaus unterspült worden war und die Wand in sich zusammenbrach. An einem Samstag, an dem dort 100 Gäste eine Hochzeit und Taufe feiern wollten. Alles war schon hergerichtet gewesen – doch dann machten erste Unwetter noch am Freitag die Zufahrt unpassierbar. Zum Glück. Hochzeit und Fest wurden mit Unterstützung vieler Helfer improvisiert in Pürgg bzw. Öblarn gefeiert – keiner war mehr im Haus, als es passierte.



Niemand wusste damals, ob und wie es mit dem Alpenvereinshaus weitergehen soll – auch nicht Martha und Hans Stieg, die langjährigen Hüttenwarte, für die es damals die letzte Saison war. Viele Fragezeichen standen anfangs dem Wiederaufbau im Wege: Würde die Statik halten? Wie sieht es mit der Finanzierung aus? Wer stemmt die Kosten – rund 300.000 Euro?



Doch längst wird in der Walchen wieder in die Hände gespuckt. Noch im Herbst wurde eine Wand aufgezogen und das Gebäude für den Winter dicht gemacht – „mit dem ersten Schnee wurde der letzte Ziegel gesetzt“, berichtet Martin Weichbold, Obmann der Alpenvereinssektion Öblarn. Über den Winter wurde geplant, ein pensionierter Tischler fertigte ehrenamtlich die Kastenfenster an, dieses Wochenende wurden sie eingesetzt. Heute geht übrigens auch die Straße ins Walchental wieder auf, drinnen werden drei neue Rückhaltebecken gebaut und eines saniert, so Bürgermeister Franz Zach.

Miriam und Armin Zehner heirateten dank Unterstützung vieler an jenem Samstag in Pürgg Foto © Privat



Das zeichnete das Projekt übrigens von Anfang an aus: die große Hilfsbereitschaft vieler. Bräutigam und Beistand etwa stellten noch im September einen Benefizlauf auf die Beine – die Gemeinde Öblarn verdoppelte das Ergebnis auf 10.863,84 Euro. Es gab Spendenaktionen, einen Benefizabend mit Gerhard Balluch und, und, und.

Die größten Brocken übernahmen aber die Versicherung des Österreichischen Alpenvereins mit der Hälfte der Kosten und – mittlerweile gibt es die Zusage – der Katastrophenfonds des Landes mit einem Viertel. Den Rest stellen die Öblarner auf.

Noch im Herbst begann die Sanierung Foto © Heinz Becvar

Im Winter war es schon wieder dicht Foto © Heinz Becvar



In vier Monaten will man fertig sein, wenn alles glattgeht, wird mit der traditionellen Bergmesse beim Walchenherrgott am 15. August wiedereröffnet. Mit neuen Hüttenwarten – und mit ihnen: den Hochzeitern von damals, Armin und Miriam Zehner.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.