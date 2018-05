Hubschraubereinsatz nach einem Paragleiterabsturz in Altaussee. Eine Böe hatte einen 33-Jährigen erfasst und gegen einen Zaun bzw. auf Asphalt geschleudert. Bergrettungs- und Hubschraubereinsatz auch für einen 21-jährigen Wiener: Er hing in sechs Meter Höhe fest.

Sujetfoto © Jürgen Fuchs

Er war am Loser Richtung Altaussee gestartet und wollte am sogenannten Fischerer Feld landen - doch dann erfasste ihn im Landeanflug eine Böe: Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Liezen wurde am Sonntag gegen 14.20 Uhr mit dem Paragleiter in Richtung Ortsteil Fischerndorf verweht. Er prallte gegen einen Holzzaun und stürzte auf den asphaltierten Vorplatz eines Anwesens.

Der 33-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Martin in das LKH Schwarzach geflogen.

Bergrettungs- und Hubschraubereinsatz kurz darauf auch für einen 21-jährigen Wiener. Auch der wollte mit dem Paragleiter vom Loser Richtung Altaussee fliegen. Turbulenzen brachten den Schirm ins Trudeln, das Fluggerät verdrehte sich und war nicht mehr lenkbar. Daraufhin zog der 21-Jährige den Notschirm und landete gegen 15 Uhr in unwegsamem Gelände - wobei sich der Schirm in sechs Meter Höhe auf einem Baum verfing.

Die Bergrettung Altaussee befreite den unverletzten Piloten aus seiner misslichen Lage, er wurde mit dem Bundesheerhubschrauber nach Aigen geflogen.