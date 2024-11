Aufbruchsstimmung in Irdning am Sonntagabend: Die FPÖ Liezen lud zur Wahlkampf-Party um ihren Erdrutschsieg mit 42,64 Prozent zu feiern. Mit einer großen Steiermark-Fahne schritt Peter Hütter aus Wörschach ins Lokal: „Das gehört heute her“, sagte er bestimmt. Aus vielen Teilen des Bezirkes sind die Parteimitglieder gekommen, der Grundtenor: Diese überwältigende Zustimmung will man nun für die Gemeinderatswahlen im März nutzen.