„Das ist unglaublich - und nicht im positiven Sinn“, so kommentiert Mario Lindner, Regionalvorsitzender der SPÖ im Bezirk Liezen, das Ergebnis der Landtagswahl. „Dass etwas passieren wird, war vorhersehbar, aber in der Dimension hätte ich nicht damit gerechnet.“ Die SPÖ hat im Bezirk - wie berichtet - stark verloren, fiel von 27,65 Prozent bei der Landtagswahl 2019 auf 19,97 Prozent ab. Lediglich in den drei Gemeinden Wildalpen, Landl und Altenmarkt bei St. Gallen war sie am vergangenen Sonntag die stimmenstärkste Partei, vor fünf Jahren konnte sie noch zehn Kommunen erobern.