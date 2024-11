Von 17. bis 22. Dezember treffen dieses Jahr junge Imkerinnen und Imker aus aller Welt in Dubai zusammen, um ihr Können unter Beweis zu stellen und den Weltmeister zu ermitteln. Österreich wird beim Internationalen Treffen der Imkerjugend von Kilian Steer aus der Gemeinde Schladming vertreten. Der 15-Jährige aus dem Preuneggtal hat sich im nationalen Vorentscheid gegen 20 Kollegen aus ganz Österreich durchgesetzt und sich so ein Ticket in die Vereinigten Arabischen Emirate gesichert.