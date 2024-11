Mit dem Start in die Museumssaison im März 2024 hat auch der Stiftskeller wieder seine Pforten geöffnet. Und das zum ersten Mal unter der Führung von Ulrich Matlschweiger. Der Gastronom durfte sich in den vergangenen Monaten über „einen enormen Gästeansturm freuen“. Nun steht eine Erweiterung des kulinarischen Angebots bevor: So will Matlschweiger ab der kommenden Saison regionale Produkte nicht nur auf den Tisch bringen, sondern auch in einem neuen Bauernladen zum Mitnehmen anbieten. Außerdem ist ein Webshop in Planung, mit dem „wir die Ware auch versenden und so das Gesäuse in die ganze Welt tragen können“.