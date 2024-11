Betreiberwechsel sind beim Pflegeheim Frauenberg in jüngerer Vergangenheit ja grundsätzlich keine Seltenheit. Nach vielen Jahren, in denen die Benediktiner des Stifts Admont, das auch Besitzer der Immobilie ist, die Einrichtung selbst geführt hatten, folgte 2020 die Caritas. Mit Ende Oktober dieses Jahres zog sich diese aber aus wirtschaftlichen Gründen zurück und übergab an die Mavida-Gruppe – ein privater Träger.