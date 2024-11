In Schladming gibt es nun die Möglichkeit, die Gebärdensprache zu lernen. Das Angebot richtet sich an hörbeeinträchtigte Menschen sowie Eltern, Personen im Sozialbereich wie Lehrer oder Betreuer, aber auch an alle anderen Interessierten. „Gebärdensprache ist schließlich eine vollwertige Sprache, man kann sie ‚aus Spaß‘ lernen wie zum Beispiel Englisch auch“, erklärt Maria-Magdalena Griesebner, Pädagogin mit Spezialisierung auf Gebärdensprache. „Und es gibt verschiedene Einsatzbereiche, so wird sie auch beim Tauchen verwendet.“