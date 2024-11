Der Grimming war am verlängerten Wochenende Schauplatz zweier Einsätze für die Bergrettung Stainach und die Besatzung des Rettungshubschraubers C14. So mussten am späten Donnerstagnachmittag zwei erschöpfte Alpinisten aus dem Südostgrat geholt werden. Die Crews des C14 und des Polizeihubschraubers Libelle Salzburg brachten vier Bergretter auf den Gipfel des Grimmings. Von dort aus stiegen die Retter zu den beiden unverletzten, aber erschöpften Alpinisten ab. Sie wurden per Seil gesichert, gemeinsam mit den Einsatzkräften nahmen sie den Weg zum Gipfel in Angriff. Per Hubschrauber wurde das Duo im Anschluss zur Einsatzzentrale in Stainach gebracht.

Am Sonntag gab es erneut Alarm. Im unwegsamen Gelände zwischen Grimmingtor und -hütte war ein Wanderer gestürzt und hatte sich dabei Kopf- und Schulterverletzungen zugezogen. Per Tau wurde er von der C14-Besatzung aus seiner misslichen Lage befreit und ins Krankenhaus geflogen.