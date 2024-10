Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem ganzen Bezirk Liezen, die ein bedeutendes Jubiläum mit ihren Betrieben feiern, wurden dieser Tage in der WKO-Servicestelle in Gröbming vor den Vorhang geholt. Eine besondere Würdigung erhielt dabei Beate Lux, Betreiberin des Gasthauses Weitgasser in Wörschach, für 30 Jahre als Gastronomin. Für das 20-jährige Unternehmertum wurden Gerhard Scott (Direktvertrieb und IT-Dienstleistungen) aus Schladming, Andreas Adolf Stadler (Elektrotechniker) aus Liezen und Georg Josef Treusch (Textilhandel) aus Trieben ausgezeichnet.