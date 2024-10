In eine rund vier Meter tiefe Felsspalte ist am Sonntagnachmittag eine Seniorin bei einer Wanderung im Gemeindegebiet von Gaishorn am See im Bezirk Liezen gestürzt. Die 83-Jährige war auf dem Abstieg vom Heldenkreuz. Gegen 17 Uhr fiel sie dabei in knapp 1600 Metern Seehöhe in eine Felsspalte.

Eine Bergkameradin begab sich umgehend zu einer bewirtschafteten Diensthütte der Bergrettung Trieben und verständigte die Einsatzkräfte. Bergretter machten sich sofort auf den Weg zum Unfallort und leisteten Erste-Hilfe. Der Rettungshubschrauber C 17 flog die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Kalwang.