Vor fast genau zehn Jahren bemerkten aufmerksame Beobachter im Oktober 2014 in der Seewiese in Altaussee ein ungewöhnliches, geschäftiges Treiben. Mitglieder einer Film-Produktionsfirma nahmen den idyllischen Platz am Ostufer des Altausseersees mit Blick auf den Dachstein genauestens unter die Lupe. Die Endbesprechung für die Dreharbeiten für den James Bond-Film Spectre war in vollem Gange.