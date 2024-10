Eine letzte große Veranstaltung als Protest gegen das Leitspital in Stainach-Pürgg vor der Landtagswahl, das kündigte Helmut Gassner an. Die hat der Obmann von BISS (Bürgerinitiative Standorterhaltung Spitäler) am Freitag im Volkshaus Rottenmann umgesetzt: Unter Anwesenheit von 450 Protestteilnehmern forderte BISS gemeinsam mit FPÖ, Grüne, Neos und KPÖ, das Krankenhaus in Rottenmann zu einem Leitspital auszubauen, anstelle des Neubaus in Stainach-Pürgg, wie ÖVP und SPÖ anstreben.