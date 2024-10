„Es läuft alles wie geplant. Wir spüren da wirklich auch viel Rückhalt in der Bevölkerung“, erzählt Jorge dos Santos Correia. Er ist Initiator und Motor einer Initiative, die durch die Gründung einer Genossenschaft das „Haus Winzigmann“ in Bad Mitterndorf kaufen will. Damit würde die Zukunft des darin befindlichen Kultlokales mittel- und langfristig abgesichert (wir berichteten).