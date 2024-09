Die Zeiten, in denen in Selzthal bei Nationalratswahlen fast 80 Prozent für die SPÖ stimmten, sind schon länger vorbei. Eines aber war auch in jüngerer Vergangenheit stets sicher wie das Amen im Gebet: Der Bahnknotenpunkt wählt überwiegend rot. So auch am vergangenen Sonntag. Die Sozialdemokraten mussten zwar auch in Selzthal ein Minus von 7,64 Prozentpunkten hinnehmen, holten mit 39,45 Prozent aber trotzdem klar Platz eins in der Gemeinde.