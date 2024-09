Weil das Geländer gebrochen ist, ist ein Ehepaar am Donnerstag in Wörschachwald vom Balkon seines Wohnhauses in den darunterliegenden Garten gestürzt. Der Mann und die Frau zogen sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu, sie wurden beim Eintreffen der Feuerwehren Wörschachwald und Klachau, die zur Menschenrettung gerufen worden waren, bereits von Mitarbeitern des Roten Kreuzes und der Besatzung eines Rettungshubschraubers versorgt.