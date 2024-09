Drei Teenager (18, 17 und 16 Jahre) waren Sonntagabend auf der B145 bei Bad Aussee unterwegs, als die Lenkerin (18) die Kontrolle aus noch unbekannter Ursache verlor. Sie kam mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. „Das Fahrzeug wurde in die Luft geschleudert und kam in einer Wiese zum Stillstand“, so die Polizei.

Die Pkw-Lenkerin (18) erlitt schwere Verletzungen, die beiden Fahrzeuginsassen (16, 17) wurden leicht verletzt und ins LKH Bad Aussee transportiert.

35 Einsatzkräfte der Feuerwehr (Reitern) sowie die Rettung standen im Einsatz.