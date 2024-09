Schladming könnte bald ein Hotel mehr haben, und das in bester Stadtlage. Die Pläne des ehemaligen Geschäftsführers des Ramsauer Tourismusverbandes, Philipp Walcher, sind groß. „Meine Vision ist ein vollwertiges Hotel mit 100 Betten, Wellnessbereich und gastronomischem Angebot.“ Ausgerichtet auf Adults only, also kinderfreie Zone. Das alles soll auf der rund 4400 Quadratmeter großen Wiese neben der Tennishalle des Sporthotels Platz haben.