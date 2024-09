Einsatz für die Bergrettung Gröbming am vergangenen Sonntag: Ein 53 Jahre alter Mann hatte sich während einer Tour durch den Klettersteig „Julius“ am Stoderzinken so schwer am Knie verletzt, dass an ein Weitergehen nicht mehr zu denken war. Ein Stoßtrupp der Bergrettung machte sich per Einsatzquad auf den Weg, um so nahe wie möglich an den Unfallort zu kommen.

Dort angelangt, wurde die medizinische Erstversorgung durchgeführt, im Anschluss brachten die Bergretter den Verletzten aus dem Steig. „Weil ein Gewitter herannahte, mussten alle Handgriffe perfekt sitzen“, heißt es. Und: „Aufgrund der optimalen Zusammenarbeit erfolgten Rettung und Abtransport noch im Trockenen.“

Der 53-Jährige wurde im Anschluss dem Roten Kreuz übergeben.