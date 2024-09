Aus vorerst unbekannter Ursache sind am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr zwei Autos, die auf der Pyhrnautobahn (A 9) zwischen Gaishorn und Trieben in Fahrtrichtung Linz unterwegs waren, kollidiert. Die Wucht des Anpralls war so heftig, dass eines der Fahrzeuge umkippte und auf der Seite liegen blieb.

Die Feuerwehr Gaishorn wurde zur Unfallstelle gerufen, entgegen der ersten Meldung war niemand in den Wracks eingeklemmt. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute hatten sich bereits alle Insassen befreit, eine Person hatte bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten und wurde von Mitgliedern des Roten Kreuzes Trieben versorgt.

Die FF Gaishorn sicherte die Unfallstelle ab, errichtete den Brandschutz, band ausgelaufene Betriebsmittel und stellte das umgekippte Fahrzeug wieder auf die Räder. Der Einsatz war nach rund eineinhalb Stunden beendet.