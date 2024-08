Sechs Tage lang hat ein Waldbrand in Palfau die Einsatzkräfte beschäftigt - am Donnerstagnachmittag um 16.17 Uhr konnte Christian Danner, Einsatzleiter und Kommandant des Abschnittes Palfau, nach einer Erkundung der Lage „Brand aus“ an die Bereichsfeuerwehrzentrale in Liezen melden.