Vorerst weiter kein „Brand aus“ in Palfau: Am Dienstag hielt sich der Nebel in dem vom Waldbrand betroffenen Bereich lange hartnäckig. „Ein paar Feuerwehrleute sind in diesem Moment mit Löschrucksäcken zu Fuß ins Gelände aufgebrochen“, berichtete Dominik Ganser, Sprecher des Feuerwehrabschnittes Palfau, gegen 16.30 Uhr. „Sie graben dort alles über und benetzen den Boden mit Wasser.“