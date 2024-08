An der „Hangbrücke Krummschnabel“ auf der B 146 (Gesäusestraße) in Admont werden Pfeiler und Widerlager – also die beiden Endpunkte der Brücke, die sie stabilisieren – verstärkt. Auf dieser Strecke führt ein Fahrstreifen – jener Richtung Liezen – über die Brücke, der andere, bergseitige auf festem Untergrund. Dieser Fahrstreifen bleibt während der Bauarbeiten befahrbar, der Verkehr wird mittels Ampel wechselseitig angehalten.