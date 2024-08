„Bitte warten“ heißt es in Sachen Waldbrand für die Einsatzkräfte in Palfau (Gemeinde Landl). „Grundsätzlich schaut es nicht schlecht aus. Der Regen vom Sonntag hat uns auf jeden Fall geholfen“, berichtete Dominik Ganser, Pressebeauftragter der Feuerwehr. Allerdings: „Wir können weiterhin kein ,Brand aus‘ geben. Momentan hängt Nebel über dem betroffenen Bereich, eine Kontrolle ist so nicht möglich.“