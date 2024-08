Weil ein Trafo Feuer gefangen hatte, gab es am Samstag in den frühen Morgenstunden Alarm für die Feuerwehren Johnsbach, Admont und Hall. Am Einsatzort angekommen, stellten die Johnsbacher Feuerwehrleute eine Zubringleitung vom nahegelegenen Bach her und bekämpften die Flammen unter schwerem Atemschutz.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, war vorerst nicht bekannt © KK

Eine Mannschaft aus Hall installierte in der Zwischenzeit eine zweite Tragkraftspritze, während die FF Admont für die Ausleuchtung der Einsatzstelle sorgte. „Die restlichen Fahrzeuge und Kameraden befanden sich in Bereitschaft“, hieß es.

Neben 42 Mann der Feuerwehren waren zwei Polizisten und zwei Angestellte des Energieversorgers Envesta vor Ort.