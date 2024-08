Mit der B 320 und der L 727 waren zwei wichtige Verkehrsverbindungen im Gemeindegebiet von Gröbming in den vergangenen Wochen die Schauplätze von umfangreichen Sanierungsarbeiten - Kostenpunkt insgesamt: 1,8 Millionen Euro. Die Arbeiten sind nun fast abgeschlossen, zur offiziellen Verkehrsfreigabe fand sich am Freitag LHStv. und Verkehrsreferent Anton Lang in der Marktgemeinde ein.