Am Ende ging alles ganz schnell: Um Punkt 19 Uhr begann am Donnerstagabend die eingeschobene Gemeinderatssitzung in Selzthal. Elf Minuten später war Andrea Freisinger neue Bürgermeisterin und wurde von Bezirkshauptmann Nico Groger angelobt. Sie fungiert als Volksbürgermeisterin, weil sie vorher nicht dem Gemeinderat angehörte und auch nicht als Ersatzmitglied auf dem Wahlvorschlag stand. Damit hat sie keine Stimme im Gemeinderat, kann sich aber auf eine satte 7:2 SPÖ-Mehrheit verlassen.