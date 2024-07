Jetzt steht ein Gerichtstermin für die beiden asylberechtigten Syrer (18 und 39) fest, die im März für einen Großbrand in Liezen gesorgt haben sollen. Am Dienstag, 6. August, und Mittwoch, 7. August, müssen sich die beiden wegen Brandstiftung und versuchten Mordes am Landesgericht Leoben verantworten (wir berichteten).