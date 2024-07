Gut 100 Meter stürzte eine 77-jährige Alpinistin aus dem Bezirk Liezen am Dienstagnachmittag am Hauser Kaibling im steilen Gelände in die Tiefe und verletzte sich schwer.

Die Frau stieg gegen 11.50 Uhr Frau gemeinsam mit ihrer Tochter von der Bärfallspitze ab, als sie aus bislang unbekannter Ursache stürzte. Die Frau rutschte in felsigem Gelände rund 100 Meter ab und blieb schwer verletzt liegen. Ihre Tochter setzte sofort einen Notruf ab. Das Team des Rettungshubschraubers Christophorus 14 brachte die Frau nach der Erstversorgung ins LKH Schwarzach.