Dort, wo normalerweise Fußgänger flanieren, fuhr am Freitag ein Sportwagen spazieren - nämlich auf der Seeuferpromenade in Altaussee. Rund 350 Meter nach dem Strandcafé war die Fahrt dann allerdings schon wieder zu Ende. Der Lenker war mit dem Auto auf die Richtung See abfallende Böschung geraten und dort hängengeblieben.

Die Feuerwehr wurde gerufen, mittels zweier Greifzüge und Hebekissen konnte sie den Sportwagen wieder auf den Gehweg verfrachten. Im Anschluss musste das Auto „rückwärts auf eine Fahrstraße bewegt werden“, berichtet die FF Altaussee.

Starker Regen sorgte für zweiten Einsatz

Kurz nachdem die Einsatzkräfte ins Rüsthaus zurückgekehrt waren, gab es schon den nächsten Alarm. Der starke Regen hatte am Fuße des Losers Bäche reaktiviert, die eigentlich schon seit Jahrzehnten ausgetrocknet waren. Das führte zu Überflutungen bei der Zufahrt zur Loserstraße. „In Zusammenarbeit mit einem Erdbau-Unternehmen konnten die Bäche so geleitet werden, dass sie ins Rückhaltebecken flossen und die Straße wieder befahren werden konnte“, heißt es.