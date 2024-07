Das Literaturmuseum in Altaussee ist „für uns als Literaturdorf ein Vorzeigeprojekt“, da ist sich Marianne Goertz sicher. Für die Gründerin und Obfrau ist es ein Herzensprojekt. Vor 19 Jahren begann sie mit dem Aufbau des Museums und einem Mitarbeiterstamm von 25 Ehrenamtlichen. „Es ist bisher sehr gut gelaufen, aber jetzt war es an der Zeit, uns an eine Neugestaltung zu machen“, sagt Goertz und führt stolz durch die Räume.