Sie sind in Schladming schon lange keine Unbekannten mehr, die Mitglieder des Polizeiorchesters Bayern. Schon mehrmals haben sie in der Vergangenheit mit einem Konzert die Mid Europe in der WM-Stadt fulminant eröffnet, so auch am vergangenen Dienstagabend. Bis einschließlich kommenden Samstag werden bei der Jubiläumsausgabe - das Blasmusikfestival findet heuer zum 25. Mal statt - insgesamt 1500 Musiker aus 21 Nationen bei insgesamt 63 Konzerten in Kirchen, im Congress sowie im Schladminger Zentrum ihr Können unter Beweis stellen.