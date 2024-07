Ein heftiger Föhnsturm und Bäume, die in eine Stromleitung fielen – das waren die Zutaten für einen Waldbrand in Wildalpen, der sich zum größten jemals in der Steiermark verzeichneten auswachsen sollte. Am Ostermontag hat er seinen Ausgang genommen, sich in dieser Zeit auf eine Fläche von gut 120 Hektar ausgebreitet und die Einsatzkräfte drei Wochen in Atem gehalten.