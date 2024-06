Trieben ist dieser Tage nahezu ausgebucht. Der Grund: der Start des Formel-1-Wochenendes in Spielberg. „Wir liegen an der Durchzugsstrecke und einer Achse, die günstig ist für weit Reisende“, sagt Bürgermeister Klaus-Emmerich Herzmaier (SPÖ). Bis Sonntag seien aufgrund der Rennen alle Zimmer belegt, bestätigt man bei dem Hotel „wild & bolz“, das seit zwei Jahren in Trieben in Betrieb ist. „Spielberg ist ein Magnet“, sagt Herzmaier. Wie sich das um Trieben entwickeln wird, werde man sehen.