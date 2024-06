Mit Flächen in Haus im Ennstal, Lassing und Trieben liegen drei der 36 im Vorjahr vom Land ausgewiesenen PV-Vorrangzonen im Bezirk Liezen. Konkrete Pläne zur Errichtung einer Photovoltaikanlage gibt es bereits in Haus – aber auch Widerstand von Anrainern. So weit ist man in Lassing und Trieben noch nicht. In Lassing sei Investoreninteresse vorhanden, in Trieben habe es noch keine Anfragen gegeben, so die Bürgermeister Engelbert Schaunitzer und Klaus-Emmerich Herzmaier. Und in beiden Gemeinden sei die Bereitschaft der Grundstücksbesitzer zu verpachten gering.