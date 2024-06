Anfang März wurden in Liezen im Rahmen einer Pressekonferenz die Überraschungsgäste der diesjährigen Sommerbühne enthüllt, stolz verkündete man, dass man „The BossHoss“ für einen Auftritt gewinnen habe können. Gut zwei Wochen vor dem geplanten Konzert am Kulturhausplatz kam nun die schlechte Nachricht: Das Konzert muss gecancelt werden.

Der Grund: „Die zuletzt unerwartet gestiegenen Technikproduktionskosten“, wie die Stadt Liezen in einer Aussendung am Montagvormittag mitteilte. Und: „Dazu kommt, dass die Konzerte von ‚The BossHoss‘ rund um den Liezen-Termin nicht wie geplant stattfinden, was die Organisation zusätzlich erschwert und die Kosten in die Höhe getrieben hat.“

Heinz Treschnitzer, Citymanager der Stadt Liezen, und Andrea Heinrich, Bürgermeisterin der Stadt Liezen, Anfang März beim Enthüllen des Hauptacts „The BossHoss“ © Martin Huber

Bürgermeisterin Andrea Heinrich zeigt sich zerknirscht: „Wir verstehen, dass sich viele bereits auf dieses Konzertereignis gefreut haben und teilen die Enttäuschung der Fans, denn auch wir haben uns sehr auf das Konzert gefreut.“

1800 Tickets sind für den Auftritt des deutschen Duos aufgelegt worden. Wer eines davon gekauft hat, kann es bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgeben. Der Kaufpreis wird rückerstattet.

Trotzdem ein Country-Abend

Dern Abend des 6. Juli, an dem eigentlich auch das „The BossHoss“-Konzert“ geplant gewesen wäre, wird man trotzdem dem Country-Genre widmen, heißt es. Auf der Bühne stehen „Marc & The Last Heroes“, die im vergangenen Jahr den „Pullman City Country Music Award“ als beste Country Rock Band gewonnen haben.

Eröffnet wird die heurige Sommerbühne am Donnerstag, 27. Juni, traditionsgemäß mit einem Konzert der Musikschule Liezen. Das ganze Programm gibt es unter www.sommerbuehne-liezen.at.