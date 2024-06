Insgesamt 36-PV-Vorrangzonen hat das Land letztes Jahr steiermarkweit ausgewiesen, im Bezirk Liezen sind es drei, und zwar in den Gemeinden Trieben, Lassing und Haus im Ennstal. In Letzterer gibt es auch bereits Pläne für den Bau einer entsprechenden Anlage, und zwar durch das Wiener Unternehmen Ökowerk. Die Vorrangzone in Weißenbach bei Haus biete einen Vorteil, den viele der anderen Zonen nicht haben, erklärt Roman Burger von Ökowerk. „Es funktioniert dort netztechnisch, wir können auch anschließen, es gibt keinen Netzengpass.“